Tko bere jagode, a tko tamani zombije?

U zagrebačkoj Ilici 33 otvorena je prva VR arena američke franšize Another World u Hrvatskoj. Prostor se prostire na 240 kvadrata, od kojih 140 otpada na igraći podij podijeljen u dvije sobe. Arena nudi igranje bez kablova za do deset igrača istovremeno, uz katalog od 15 igara prilagođenih svima starijima od šest godina. Koncipirana u tri zone (za igru, druženje i konferencije), arena cilja na rođendane i teambuildinge uz mogućnost natjecanja s igračima diljem svijeta. Cijena avanture iznosi 29 eura po satu po osobi. Isprobali na Netokraciji