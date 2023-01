Bilo kuda, Silicijska dolina svuda

Domaća IT tvrtka rezultatom od 85 nadmašila je globalno poznate kompanije kao što su Google (38) i Apple (19). Inače, prosječan eNPS, koji može varirati od -100 do 100, iznosi 32, dok se 50 smatra izvrsnim rezultatom. Sustav mjerenja eNPS zaposlenike svrstava u tri kategorije – promotore, pasivne i nemotivirane, na temelju vjerojatnosti da će organizaciju preporučiti kao dobro mjesto za rad. Čak 86 posto zaposlenika Q-a spada u skupinu promotora, 12 posto je pasivnih, a samo 2 posto nemotiviranih, što svjedoči iznimno visokoj razini zadovoljstva u domaćoj IT tvrtki. Zadovoljstvo zaposlenika pridonijelo je i brojnim nagradama koje Q osvaja. Također, Q se već godinu dana nalazi u elitnom društvu 15 najboljih svjetskih development tvrtki po Clutchu, vodećoj svjetskoj platformi za rangiranje IT tvrtki. Bug