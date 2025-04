Kad AI preuzme tastaturu, tko će pisati kod?

Hrvatski IT sektor suočava se s usporavanjem rasta prihoda i smanjenjem broja narudžbi, dijelom zbog brzog razvoja umjetne inteligencije. Stručnjaci ističu da je pandemijsko razdoblje stvorilo nerealna očekivanja, a sada inflacija i rast troškova smanjuju profitabilnost. Najteže je tvrtkama koje posluju sa zapadnom Europom, gdje opada potražnja za IT uslugama. Unatoč izazovima, očekuje se da će digitalizacija nastaviti svoj tijek, što bi u budućnosti moglo ponovno povećati potražnju za IT stručnjacima. Seebiz