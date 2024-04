Mračna strana turizma

Neobično je gledati eksperimentalni film u kojem nijedan od protagonista više nije živ. U dokumentarnoj vinjeti “Trokut Pravac Točka” nastupaju Tomislav Gotovac (još u punoj formi), Vladimir Dodig Trokut i Ivan Faktor. Potonjeg vidimo najmanje, osječki umjetnik preminuo je u studenom prošle godine, a osim toga naveden je i kao redatelj filma. Film je navodno snimljen prije tri desetljeća, okarakteriziran je kao performance, traje 22 minute, no uvjeren sam da će ga mnogi pogledati i više puta. Odakle naslov? Pa, Vladimir Dodig Trokut vodi se kao general Trokut, Tomislav Gotovac je narednik Pravac, a Ivan Faktor je redov Točka. Možete to tumačiti kako hoćete, no u pitanju je anarhoidna igrarija izrezana iz puno veće cjeline. Jutarnji o filmovima na ZagrebDoxu.