Vlada trlja ruke

Sukladno Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (UPP), svake godine do 15. lipnja zainteresirani korisnici terminala mogu dugoročno zakupiti slobodne kapacitete uplinjavanja UPP-a na terminalu. Do isteka tog datuma zaprimljena je ponuda kompanije Powerglobe Qatar LLC, kojom je zakupljen preostali dio slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a. Ta je kompanija, inače, zakupila dio kapaciteta sve do plinske sezone 2034./2035.