Ostani, ovu noć kad roboti prijete

ZAMP je u četvrtak 30. lipnja održao peto, sad već tradicionalno ljetno glazbeno druženje na kojem su se odlično zabavili brojni poznati ljudi iz glazbenog i medijskog svijeta. Razlog? Okupljanje najizvođenijih glazbenih autora, onih čije pjesme su se najviše emitirale, može se reći, ‘vladale eterom’ i posljedično donijele najviše autorske honorare. Zanemarimo trenutno dominantni glazbeni ukus domaće publike po pitanju singlova i zapitajmo se otvoreno: Ako je ovo okupljanje tržišno dominantnih autora i njihovih pulena, zašto HDS ZAMP nije bukirao, recimo, Arenu Zagreb? Nije ovdje riječ o tamo nekim anonimcima, alternativcima, džezerima i sličnom ekipom. Ili neki drugi, recimo, open air prostor poput Otoka mladosti na Jarunskom jezeru? Pa ‘ajde i nek’ upad bude neki minimalni ili besplatan, jer će narod sve to isplatiti kroz popijeno i pojedeno uz ples na glazbu onih koje najviše vole, mjereno preciznim HDS ZAMP alatima. Hajde, ako možete, pa da i jednom mediju kao što je ovaj ‘ležerno začepite usta’, obzirom da taj medij svako malo ima na dnevnom redu temu o raspodjeli sredstava između scene i ‘scene’. Zoran Stajčić za Ravno do dna.