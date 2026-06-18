Ostani, ovu noć kad roboti prijete

ZAMP predstavio rezultate: Raste digitalno tržište, ali umjetna inteligencija predstavlja novi izazov - Monitor.hr
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ZAMP predstavio rezultate: Raste digitalno tržište, ali umjetna inteligencija predstavlja novi izazov

ZAMP-ovi rezultati za prošlu godinu pokazuju dominaciju Thompsona, Hiljsona Mandele i Grše. Iako su koncerti glavni izvor prihoda, digitalno tržište u Hrvatskoj i dalje raste, uz oko 200 tisuća korisnika streaming servisa. Unatoč rastu, autori na razini EU traže veće i pravednije naknade od tih platformi. Najveći novi izazov predstavlja umjetna inteligencija koja stvara djela i “kanibalizira” tržište ulaskom u hotele, restorane i medije. ZAMP naglašava važnost zaštite ljudske kreativnosti, dok istovremeno raduje podatak o rastu svijesti publike o autorskim pravima i povratku prodaje vinila. HRT


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Vrijeme škorpiona

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Ako ništa, barem se svira

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04.07.2022. (20:00)

Ko je ZAMPio, ZAMPio je

Stajčić: Zašto najemitiraniji hrvatski autori ne proslavljaju svoj uspjeh u arenama pred publikom

ZAMP je u četvrtak 30. lipnja održao peto, sad već tradicionalno ljetno glazbeno druženje na kojem su se odlično zabavili brojni poznati ljudi iz glazbenog i medijskog svijeta. Razlog? Okupljanje najizvođenijih glazbenih autora, onih čije pjesme su se najviše emitirale, može se reći, ‘vladale eterom’ i posljedično donijele najviše autorske honorare. Zanemarimo trenutno dominantni glazbeni ukus domaće publike po pitanju singlova i zapitajmo se otvoreno: Ako je ovo okupljanje tržišno dominantnih autora i njihovih pulena, zašto HDS ZAMP nije bukirao, recimo, Arenu Zagreb? Nije ovdje riječ o tamo nekim anonimcima, alternativcima, džezerima i sličnom ekipom. Ili neki drugi, recimo, open air prostor poput Otoka mladosti na Jarunskom jezeru? Pa ‘ajde i nek’ upad bude neki minimalni ili besplatan, jer će narod sve to isplatiti kroz popijeno i pojedeno uz ples na glazbu onih koje najviše vole, mjereno preciznim HDS ZAMP alatima. Hajde, ako možete, pa da i jednom mediju kao što je ovaj ‘ležerno začepite usta’, obzirom da taj medij svako malo ima na dnevnom redu temu o raspodjeli sredstava između scene i ‘scene’. Zoran Stajčić za Ravno do dna.

29.06.2021. (10:30)

Napad na autorsko djelo

Zakon o autorskom pravu: Diskografi napali Obuljen Koržinek i izvođače, novinari traže izmjene

Na prijedlog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koji je predstavila Obuljen Koržinak reagirale su brojne udruge, među njima HDU, ZAPRAF, a potporu im daju i novinarske udruge DZNAP, HDN i SNH. Ministrica je ovlastila isključivo HUZIP za preispitivanje valjanosti postojećih i budućih ugovora te tako monopolizirala tu ulogu te se autori boje ugroze slobode izbora i ugovaranja poslova. Također im je dana jedinstvena uloga da se samo preko njih mogu prikupljati sredstva od digitalnih servisa, dok su prije izvođači mogli birati te i samostalno prikupiti sredstva. U Zakonu je još prijepornih mjesta, primjerice mogućnost da naručitelj bez autorske privole mijenja ili dovršava djelo te mutna konstrukcija o potpisivanju autora koja ne obvezuje nakladnika na taj postupak. ZAMP se igra Švicarske i tvrdi da nikakav Zakon ne može zadovoljiti sve strane. Tportal

 

28.04.2019. (17:30)

Dobar posao u sjeni

Tonči Huljić i Hus dobiju i po 700.000 kuna godišnje za autorska prava

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01.11.2018. (21:30)

Kiselo-ljuta juha

Kineski restoran pobijedio ZAMP: Ne mora plaćati autorska prava

Kineski restoran Mr. Chen u Zagrebu izvojevao je pobjedu nad ZAMP-om tvrdnjom da su izvodili staru tradicionalnu kinesku glazbu i da za to plaćaju naknadu u Kini. U restoran je ZAMP bio poslao svog referenta Tomislava C. koji je rekao da pri kontroli u restoranu nije utvrdio koja se vrsta glazbe i autorskih djela puštala na razglas te da nije mogao zaključiti o kojem izvođaču je bila riječ te koje su se kineske pjesme puštale, ali misli da je kineska tradicionalna glazba. Sud njegovu iskazu nije vjerovao, ocijenio ga je neistinitim i neuvjerljivim, a kontrolu nestručnom, nedovoljno detaljnom i neuvjerljivom. Jutarnji

06.07.2018. (14:16)

Daj što daš

HDS ZAMP obznanili rezultate svog poslovanja za 2017. godinu

Hrvatsko društvo skladatelja i stručna služba ZAMP objavili su poslovno izvješće i rezultate svog poslovanja za 2017. godinu i kažu: “bila je to još jedna uspješna godina za više od 110 tisuća domaćih i stranih autora i nositelja prava kojima ZAMP prosljeđuje zarađene autorske naknade.” Kompletno izvješće i opširna infografika sa glavnim podacima. Dodajemo podatak koji nije eksplicitno stavljen u izvješće: dok autorima ide 90,4 milijuna, 36,9 milijuna kuna su troškovi ZAMP-a.

15.04.2018. (13:33)

Nije važno koliko ti ostane

ZAMP bi 8% prihoda (prihoda!) radiostanica, oni neće promovirati domaću glazbu

HDS ZAMP uveo je jedinstvenu stopu od osam posto godišnjeg prihoda svakoj od radiostanica umjesto dosadašnjeg paušala. Predsjednik Hrvatske udruge radijskih nakladnika (HURIN): “Za nas je neprihvatljivo tražiti osam posto od ukupnog neto prihoda godišnje. Tvrtka koja ima dobit u visini od osam posto u odnosu na neto prihode kanditat je za Zlatnu kunu! Naša preporuka je da se, dok se ne postigne za nas povoljan dogovor s HDS ZAMP-om, ne promoviraju domaći glazbenici, bilo putem intervjua u eteru, bilo telefonski jer se time promovira diskografska kuća koja je s druge strane stola pregovaračkog stola (vlasnik CD-a je diskograf, a ne izvođač).”. Večernji

07.02.2018. (16:45)

Stara pjesma

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Muzika i to je nova tvrtka sastavljena od bivših članova ZAMP-a, a koja je sada na tržištu glavni konkurent istom. Tvrtka ima sve dozvole za zaštitu autorskih prava oko 20.000 autora iz SAD-a i Kanade, no ZAMP je korisnicima s kojima tvrtka ima sklopljene ugovore poslao opomene da koriste glazbu bez odobrenja, tražeći da plate naknadu. Muzika i to kaže da ZAMP nastupa kao monopolist koji štiti svoj položaj, te da su spremni ići na sud ako ZAMP pokrene postupak protiv njihovih klijenata. Jutarnji