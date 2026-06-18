Ostani, ovu noć kad roboti prijete

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ZAMP predstavio rezultate: Raste digitalno tržište, ali umjetna inteligencija predstavlja novi izazov
ZAMP-ovi rezultati za prošlu godinu pokazuju dominaciju Thompsona, Hiljsona Mandele i Grše. Iako su koncerti glavni izvor prihoda, digitalno tržište u Hrvatskoj i dalje raste, uz oko 200 tisuća korisnika streaming servisa. Unatoč rastu, autori na razini EU traže veće i pravednije naknade od tih platformi. Najveći novi izazov predstavlja umjetna inteligencija koja stvara djela i “kanibalizira” tržište ulaskom u hotele, restorane i medije. ZAMP naglašava važnost zaštite ljudske kreativnosti, dok istovremeno raduje podatak o rastu svijesti publike o autorskim pravima i povratku prodaje vinila. HRT