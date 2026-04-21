Neće te učiniti sretnim, ali ljepše je plakati u Mercedesu

Što će reći, sustav je tako krojen da ne možemo svi biti jednako bogati, jer da jesmo, novac ne bi imao vrijednost kakvu ima. Donosimo ovaj članak autora na Mediumu, koji predlaže da se, umjesto odbacivanja kapitalizma, sustav reformira, i to uvođenjem poreza na dodanu vrijednost (PDV) za tehnološke gigante i univerzalnog temeljnog dohotka (UBI). Time se u ideji osigurava egzistencija za sve, vrednuje rad izvan tržišta (poput roditeljstva) i kanalizira ljudska potreba za natjecanjem. Cilj nije uništiti bogate, već transformirati tržište iz svrhe same sebi u alat koji služi ljudskom blagostanju i dostojanstvu.

Relativna vrijednost: Autor potvrđuje da ako svi imaju sve, nitko nema ništa posebno. Bogatstvo crpi vrijednost iz činjenice da je nedostupno većini .

Psihološki motor: Sustav koristi ljudsku prirodu i želju za "ljepšim i rjeđim" stvarima kao gorivo za napredak. Bez te hijerarhije, kotačići ekonomije bi stali.

Strukturna nužnost: Tekst izravno kaže: "Ne samo da ne mogu svi biti bogati, nego neki moraju biti" kako bi sustav ostao stabilan i poticao stvaranje nove vrijednosti.