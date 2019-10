U 1840-ima očekivani životni vijek bio je samo 40 godina. Do 1900-tih probližio se 60 godina. U 20. stoljeću, s iznimkom ratnih godina, cijepljenje i zdravstvena zaštita dodatno su produljili životni vijek, da bi početkom 21. stoljeća stigao do 80 godina za žene i 75 godina za muškarce. No, 2011. rast se naglo zaustavio. Britanski znanstvenici istražuj je li riječ o anomaliji ili smo došli do gornje granice životnog vijeka. Jutarnji