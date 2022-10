Prdim, dakle duhovit sam

Srednjovjekovni motivi u umjetnički crtežima koji se često mogu vidjeti u tadašnjim knjigama najčešće su prikazivale tipične ljudske vrline i mane: zečevi su npr prikazivali ljudsku požudu, a pjevajući i svirajući manifestaciju iste. No, značenje svakog crteža nije skroz do kraja jasno, pogotovo uzevši u obzir kako su tematski gotovo uvijek vezani uz religiju. No, pretpostavlja se kako je česti motiv ljudskog lika koji trubi iz dupeta ustvari ironičan slikovni komentar autora na sam tekst koji ilustrira, kao neka prastara vrsta “fart jokea” kojom izržava neslaganje s onim napisanim. Open Culture