Oluja se stišala, ali zato se u garaži brunda

Završava proizvodnja Rimac Nevere nakon 71 izrađenog primjerka - Monitor.hr
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Završava proizvodnja Rimac Nevere nakon 71 izrađenog primjerka

Proizvodnja električnog hiperautomobila Rimac Nevera privodi se kraju izradom posljednjih deset primjeraka izvedbe Nevera R. Umjesto prvotno planiranih 150, ukupno će biti proizvedena 71 Nevera – 51 standardna te 20 snažnijih verzija Nevera R s 2107 konjskih snaga. Mate Rimac poručio je kako je Nevera najprodavaniji električni hiperautomobil na svijetu te da je ispunila svoju svrhu omogućivši razvoj tvornice i novog modela Bugatti Tourbillon. Uz hiperautomobile, Rimac Grupa širi poslovanje putem odjela Rimac Technology, zajedničke tvrtke Bugatti Rimac te projekta autonomnog robotaksija Verne. Index


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17.08.2024. (00:00)

U lovu na rekorde

Rimac predstavio najnoviji model Nevere, cijena mu je vrtoglavih 2,3 milijuna eura

Tvrtka Bugatti Rimac na jednom od najvažnijih automobilskih događaja, The Quail: A Motorsports Gathering u Kaliforniji, predstavila je automobil Nevera R. Dizajneri i inženjeri u Bugatti Rimcu i Rimac Technologyju detaljno su utvrdili Neverine karakteristike i preinačili određene elemente i dinamiku vožnje kako bi od Nevere kreirali novi karakter. Pored fokusiranije dinamike vožnje, baterije koja je usmjerena na performanse, veće snage i naprednijih kočnica, Nevera R ima i osvježeni vizualni identitet koji se temelji na performansama. Automobil dolazi opremljen novom generacijom Rimac Technology baterijskog sustava od 108 kWh, i koristi najsuvremeniju tehnologiju za pružanje više snage i učinkovitosti u novom i lakšem „pakiranju“. Broj proizvedenih automobila Nevera R bit će ograničen na do 40 primjeraka. N1

09.11.2023. (20:19)

Rimčeva Nevera najbrža je čak i u vožnji u rikverc

18.05.2023. (12:00)

Brrm-brrm

Rimac Nevera u samo jednom danu srušila 23 svjetska rekorda

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U Rimcu s Neverom ne staju s nevjerojatnim postignućima na granici fizike. Kako je osnivač kompanije Mate Rimac objavio na svom Facebook profilu, u jednom danu oborena su 23 svjetska rekorda. Sve za serijske automobile bilo koje vrste – bez obzira radi li se samo o električnim, hibridnim ili motorima s unutarnjim izgaranjem, među njima i test ubrzanja i kočenja 0-400-0 km/h. Taj je test je ultimativni test performansi hiperautomobila – ubrzanja i kočenja što je Nevera “odradila” s nevjerojatnim vremenom od 29,93 sekunde i srušila rekord dosadašnjeg neupitnog prvaka hiperautomobila za više od sekunde (Koenigsegg Agera RS za 31.49 sekundi 2019. godine). Jutarnji

03.11.2022. (11:00)

Neverovali ili da

Top Gear o Neveri: “Wow!”

Ove nedjelje s emitiranjem je počela 33. sezona kultne britanske automobilističke TV emisije Top Gear. Iako više nema Hammonda, Clarksona i Maya, voditeljski trojac Paddy McGuinness, Andrew Flintoff i Chris Harris i dalje se dobro zabavlja testirajući najatraktivnije svjetske automobile u najluđim scenarijima. Središnji segment prve epizode nove sezone, kao vrlo istaknuto i počasno mjesto, zaslužila je Rimac Nevera, koju je Harris nemilosrdno testirao na stazi. Jedan od testova uključivao je driftanje s četiri kotača, što je rezultiralo vrlo atraktivnim snimkama. Drugi je, pak, bio utrka ubrzanja Nevere i Lamborginija Aventador SVJ. Očekivano, Nevera je pobijedila u klasičnoj utrci, i to ne za malo. Posebna poslastica bila je druga utrka, u kojoj je Harris Lamborghiniju dao 300 metara prednosti na startu, pa ga potom Neverom “uništio” na milju dugoj aerodromskoj pisti. Autonet

13.06.2022. (01:00)

"Top Gun Maverick" na Rimčev način

U Varaždinu održana utrka Rimac Nevere i akrobatskog aviona

Tristotinjak posjetitelja svjedočilo je neviđenom spektaklu, utrci električnog hiperautomobila Rimac Nevere i akrobatskog aviona, a unatoč jakom vjetru koji je ometao i vozača Nevere i pilota, iskusni kormilari bolida priredili su 20-minutni show. U velikoj borbi u kojoj su i Nevera i avion postigli brzine veće od 350 km na sat, konačnu i uvjerljivu pobjedu odnio je hiperautomobil razvijen u Svetoj Nedjelji, Rimac Nevera. Jutarnji

07.06.2021. (16:00)

Obuzima me nevjerica

Rimac o Neveri: Ovaj sam automobil imao na umu kad sam prije 10 godina krenuo

Riječ o vozilu što razvija 1914 KS, a do brzine od 100 km/h dolazi do nestvarno kratkih 1,85 sekundi. Nevjerojatno je i to da do brzine od 300 km/h dolazi za manje od deset sekundi što je inače tek u ubrzanju do »stotke« karakteristika većine današnjih, svima nama dostupnijih automobila. Maksimalna mu brzina prelazi 400 km/h tako da je po skoro svim karakteristikama riječ i o jednom od ne samo najbržih električnih, nego uopće jednom od najbržih automobila svih vremena… Novi list, u članku ćete naći i 8 videa posvećenih Neveri.