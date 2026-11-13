Oluja se stišala, ali zato se u garaži brunda

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Završava proizvodnja Rimac Nevere nakon 71 izrađenog primjerka
Proizvodnja električnog hiperautomobila Rimac Nevera privodi se kraju izradom posljednjih deset primjeraka izvedbe Nevera R. Umjesto prvotno planiranih 150, ukupno će biti proizvedena 71 Nevera – 51 standardna te 20 snažnijih verzija Nevera R s 2107 konjskih snaga. Mate Rimac poručio je kako je Nevera najprodavaniji električni hiperautomobil na svijetu te da je ispunila svoju svrhu omogućivši razvoj tvornice i novog modela Bugatti Tourbillon. Uz hiperautomobile, Rimac Grupa širi poslovanje putem odjela Rimac Technology, zajedničke tvrtke Bugatti Rimac te projekta autonomnog robotaksija Verne. Index