Oluja se stišala, ali zato se u garaži brunda

Ove nedjelje s emitiranjem je počela 33. sezona kultne britanske automobilističke TV emisije Top Gear. Iako više nema Hammonda, Clarksona i Maya, voditeljski trojac Paddy McGuinness, Andrew Flintoff i Chris Harris i dalje se dobro zabavlja testirajući najatraktivnije svjetske automobile u najluđim scenarijima. Središnji segment prve epizode nove sezone, kao vrlo istaknuto i počasno mjesto, zaslužila je Rimac Nevera, koju je Harris nemilosrdno testirao na stazi. Jedan od testova uključivao je driftanje s četiri kotača, što je rezultiralo vrlo atraktivnim snimkama. Drugi je, pak, bio utrka ubrzanja Nevere i Lamborginija Aventador SVJ. Očekivano, Nevera je pobijedila u klasičnoj utrci, i to ne za malo. Posebna poslastica bila je druga utrka, u kojoj je Harris Lamborghiniju dao 300 metara prednosti na startu, pa ga potom Neverom “uništio” na milju dugoj aerodromskoj pisti. Autonet