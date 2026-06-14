Završen 36. Animafest: Armenska „Zima u ožujku“ i kanadska „Smrt ne postoji“ osvojili Grand Prix - Monitor.hr
Danas (18:00)

Gotovi crtići, sada možete u krpe

Završen 36. Animafest: Armenska „Zima u ožujku“ i kanadska „Smrt ne postoji“ osvojili Grand Prix

Na 36. Animafestu u Zagrebu dodijeljene su prestižne nagrade. Grand Prix za najbolji kratki film osvojila je Natalija Mirzoyan za armensko-estonski film Zima u ožujku, dok je u kategoriji dugometražnog filma slavio kanadsko-francuski Smrt ne postoji Félixa Dufour-Laperrirea. U domaćoj konkurenciji najboljim hrvatskim filmom proglašena je Priredba autorice Ane Horvat. Ovogodišnji festival obilježio je i emotivan rastanak od dugogodišnjeg umjetničkog ravnatelja Daniela Šuljića koji nakon 16 godina predaje poziciju novoj ravnateljici Kati Gugić. Iduće izdanje festivala zakazano je za lipanj sljedeće godine. HRT


Slične vijesti

04.06. (19:00)

Da ste se svi tamo nacrtali

Nova domaća ostvarenja premijerno na Animafestu

Ovogodišnji Animafest Zagreb (8. – 13. lipnja) donosi bogat domaći program, uključujući dva rada u prestižnoj međunarodnoj konkurenciji: Priredbu Ane Horvat i Težnju Krešimira Perneka. Natjecanje hrvatskog filma okuplja čak 17 naslova koji se bore za pobjedu i kvalifikaciju za nagradu Oscar. Ističu se vestern-balkanska priča Lee Vučko (Djevojka koja se nije bojala medvjeda), rotoskopski povratak Danijela Žeželja (Vanja & Vanja) te Srcolom Luke Vučića. Program obilježavaju i snažni autorski povratci, istraživanja identiteta i ekološke teme, uz iznimno uzbudljiv val dječjih filmova i uspješne regionalne koprodukcije. Vizkultura

08.06.2025. (10:00)

Prošli crtići

Animafest 2025: Grand Prix za njemačke mrlje i australskog puža

Na 35. Animafestu Grand Prix za kratkometražni film osvojile su „Zagasite mrlje zelenkastih boja” Saše Svirskog, dok je dugometražni pobjednik australski „Memoari jednog puža” Adama Elliota. „Ptice su nestale” Anu-Laure Tuttelberg osvojile su Zlatni Zagreb, a crnogorski „Uroš” dobio je Zlatka Grgića. Nagrada Dušan Vukotić pripala je nizozemskom „Majčinom djetetu”, dok su najbolji hrvatski film „Psihonauti” Nike Radasa. Dječji žiri nagradio je „Snježnog medvjeda”, a publika „Hurikana” i „Veliki život”. Nagrada za životno djelo otišla je češkoj animatorici Michaeli Pavlatovoj. tportal

29.05.2025. (19:00)

Crteži dišu, svijet se trese

Ovogodišnji Animafest donosi 350 filmova i oko 400 stranih gostiju

Od 2. do 7. lipnja, Zagreb ponovno postaje glavni grad animacije – stiže 35. Animafest Zagreb, jedan od najvažnijih svjetskih festivala animiranog filma. Ove godine donosi gotovo 350 filmova, uključujući 47 svjetskih i 13 međunarodnih premijera, a tematski fokusiran je na program „Svijet na rubu“, koji progovara o migracijama, ratu, represiji i aktivizmu. Autorska animacija u svim formama – od studentskih uradaka do filozofskih dugometražnih djela – pokazuje zašto je upravo animacija danas najslobodniji medij za mišljenje u slikama. Danijel Šuljić dao intervju za tportal

10.06.2024. (13:00)

Živjeli crtići!

Završio još jedan Animafest, dodijeljene nagrade najboljim filmovima

Grand Prix Animafesta osvojio je u kratkometražnoj konkurenciji film “Hotel Miracle” Nienke Deutz, a u dugometražnoj “Sultanin san” Isabel Herguere, objavljeno je u subotu na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 34. izdanje festivala. Jedan od pobjednika je hrvatsko-francuski film Žarko, razmazit ćeš dite!, u produkciji Prime Render Studija, Bagan Filmsa i 3D2D Animatora, s čak dvije nagrade! Žarko je proglašen najboljim filmom Natjecanja hrvatskog filma i najboljim filmom prema izboru publike Mr. M za film iz programa Velikog natjecanja kratkometražnog filma. Umjetnički ravnatelj Animafesta Daniel Šuljić rekao je kako su festival ljudi, autori filmova, kuratori, producenti, stručnjaci, edukatori, publika, ali i sve one ponekad nevidljive ruke koje stvaraju tu magiju. Iduće, 35. izdanje Svjetskog festivala animiranog filma održat će se od 2. do 7. lipnja 2025. godine. Jutarnji, Fraktura

03.06.2024. (23:00)

Htjeli ste crtiće, dobili ste crtiće - u udarnom terminu!

Šest naslova dugometražnih animiranih filmova koji se natječu za nagradu na Animafestu

Nakon konkurencije kratkometražnih, Vizkultura predstavlja i naslove koji će biti prikazani u Velikom natjecanju dugometražnog filma. Prikazat će se šest žanrovski, stilski i tehnički raznolikih djela od kojih su neka već primila najprestižnije animacijske nagrade. Iako se nominalno otvaraju publici različita ukusa, radovi dijele cjelovit senzorni doživljaj, kinematografsku raskoš koju je nužno iskusiti u tami kinodvorane.

znanstvenofantastični anime Feniks: Sjećanje na cvijet adaptacija je priče iz nedovršenog ciklusa mangi Hi no Tori legendarnog Osamua Tezuke koji ga je smatrao svojim životnim djelom. Redatelju Shojiru Nishimiju, koji je rana iskustva stjecao na klasiku Akira, a stil formirao oko atraktivnih akcijskih prizora i iznimno fluidne animacije, ovo je drugi dugometražni film. Kao i predložak, film istražuje teme života, smrti, sjećanja i međuljudskih odnosa u kontekstu humanog i kozmičkog vremena.

Pelikan plava, film Lászla Csákija o grupi mladih krivotvoritelja željezničkih karata tematizira otvaranje granica i čežnju za putovanjem nakon pada komunizma u Mađarskoj. Riječ je o dugometražnom animiranom dokumentarcu (prvom u mađarskoj povijesti) temeljenom na audiozapisima trojice protagonista i drugih svjedoka.

Sultanin san Isabel Herguere naslonjen je na istoimenu dulju pripovijetku bengalske spisateljice i aktivistice Begum Rokeye Hossain koja je 1905. zamislila feminističku, tehnološki naprednu utopiju Ladyland inverzne rodne segregacije u kojoj su muškarci zatvoreni u kuće, a žene vladaju svijetom na temeljima znanosti, obrazovanja i zdravog razuma.

Široko i Kraljevstvo vjetrova, francusko-belgijski film Benoîta Chieuxa, raskošna je obiteljska bajkovita fantazija koja je svojim maštovitim svjetotvorstvom i likovima zaslužila Nagradu publike Annecyja. Nadrealistička logika i onirizam te povremena psihodelična estetika neke su kritičare podsjetili na klasike Žuta podmornica Georgea Dunninga i Fantastični planet Renéa Lalouxa, ali za razliku od njih ovaj je film u potpunosti prilagođen i mlađim uzrastima jer je mašta, uz sestrinsku ljubav i iscjeliteljsku moć pripovijedanja, tema djela.

Linda želi pile! Sebastiena Laudenbacha i Chiare Malte, pobjednik Annecyja, također je prilagođen mlađim uzrastima. U središtu komične fabule jurnjava je za kokoši od koje samohrana majka želi kćeri napraviti omiljeno jelo koje je sjeća na oca. Bogat ansambl likova (bedasti policajac, zaljubljeni kamiondžija pjesničke duše i zločesta trenerica joge) francuskog grada u kojem se upravo zbiva štrajk doprinosi realističkoj ambijentaciji, ali i najboljem francuskom humoru situacije.

Adam se polako mijenja, kanadski coming of age film s kojim je Joël Vaudreuil slavio na A festivalu u Ottawi temelji se na karikaturalno-grotesknom, relativno minimalističkom stilu pomalo nalik Beavisu i Buttheadu i crnom humoru postvarenih metafora priče o tinejdžeru čije se tijelo mijenja u skladu sa zlonamjernim bakinim komentarima i vršnjačkim nasiljem. Raspored programa

03.06.2024. (19:00)

Filmovi u crtanoj formi

Daniel Šuljić: Hrvatska scena animiranog filma je živahna

Po kategorijama, za Veliko natjecanje kratkometražnog filma, od 900 prijava uvršteno je 35 filmova ili četiri posto; za hrvatsko, od 48 prijava, 22 filma; za međunarodno studentsko, od 850 prijava, 42 filma. Dakle, sveobuhvatan pregled onoga što se događa na globalnoj sceni u animaciji. Dodajmo tome i podatak od čak 27 svjetskih premijera, od čega sedam u Velikom natjecanju dugometražnog filma. Imamo puno mladih autora, pri čemu posljednjih godina autorice snažno prevladavaju.

Pokazuje se i da je konkurencija za ulazak u Natjecanje hrvatskog filma velika, pa je to i veliki uspjeh Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu – rekao je u razgovoru za Novosti umjetnički ravnatelj Animafesta, usput prokomentiravši i druge trendove, poput politike, ali i umjetne inteligencije u stvaranju animiranih filmova: Radi se o još jednom alatu koji neke stvari olakšava i ubrzava, ali ima i ozbiljna ograničenja. Na kraju dana važno je je li neki film zanimljiv ili nije. Fascinacija samom slikom i izgledom tih filmova potrošila se vrlo brzo, tako da film treba imati u sebi nešto više od same nove tehnologije.

03.06.2024. (15:00)

Što je grunge za Seattle, to bi crtići mogli biti za Zagreb

Danas počinje Animafest: prikazat će se više od 300 pomno odabranih filmova

Ove godine Animafest će ugostiti sedam svjetskih premijera što je vrlo dobar pokazatelj značaja ovog velikog festivala. Festivalsku selekciju ove godine moći ćete pogledati u Kinu Kinoteci, MSU, Kinu SC i MM Centru. Redovne ulaznice za sve programe su četiri eura, a one za velika natjecanja kratkog i dugometražnog filma pet, dok je festivalska iskaznica za sve projekcije 40 eura. Program ovdje. Zagrebancija, Journal

21.05.2024. (19:00)

Dajte nam crtiće!

Dobitnik nagrade za životno djelo Animafesta: Moj rad je refleksija horora i onoga što se događalo, kako su ljudi bili tretirani

Phil Mulloy je u animaciju jkrenuo kasnih 1980-ih jer mu je taj medij nudio mogućnost potpune slobode i autonomije u gradnji vlastitih svjetova. Ugled je stekao animirajući za MTV, a afirmirao serijalom filmova “Kauboji” (1991.), poigravajući se ikonografijom i poetikom vesterna. Jednako uspješan bio je u serijalu animiranih filmova “Deset zapovijedi” (1994.-96.), temeljenom na Bibliji, kao i apsurdističkoj i mračnoj trilogiji “Netolerancija” (2000.-2004.), naslonjenoj na znanstvenu fantastiku. Dobitnik je mnogih međunarodnih nagrada, uključujući Grand Prix Animafest Zagreb (za “Endgame” 2016. godine). Nagrada Animafesta Zagreb za životno djelo će mu biti uručena na svečanom otvaranju Animafesta. Mulloyju je s 20 filmova posvećen i središnji retrospektivni program Majstori animacije. Animafest Zagreb 2024 ugostit će od 3. do 8. lipnja na nizu zagrebačkih lokacija više od 300 filmova, koji daju presjek aktualnih događanja na svjetskoj animacijskoj sceni. HRT

04.05.2024. (20:00)

Rezerviraj datum

Uskoro stiže Animafest: 35 ostvarenja iz 23 zemlje natjecat će se za Grand Prix i kvalifikaciju za Oscara

Sedam filmova imat će svjetsku premijeru, tri međunarodnu, a svi se prvi puta prikazuju domaćoj publici, ističe se u najavi. U selekciji su se istaknuli ‘povratak olovci i grafizmu’, raskošne boje i hibridizacija stop animacije s 2D-om i 3D-om, dok se tematski mnogi bave osobnim i kulturnim memorijama, otuđenjem, mitologijom, okolišem, ratom te posebice ženskim iskustvima. Mjesto radnje je Zagreb, a vrijeme – 3-8. lipnja. tportal