Napokon nešto korisno

Iako bi se mnogi mogli zapitati što su to dizalice topline, one kod nas više nisu nepoznanica, a čak i prije povećanja cijena struje i plina, dizalice topline su bile prepoznatljive na domaćem tržištu kao hvalevrijedna zamjena za klasične sustave grijanja i hlađenja. Riječ je dakle o visokoučinkovitim uređajima za proizvodnju toplinske i rashladne energije. Dizalica topline omogućuje izmjenu topline između dvaju toplinskih spremnika i to tako da se toplina prenosi sa spremnika niže temperature (okolišni zrak, podzemna ili morska voda, tlo, otpadna toplina) te predaje spremniku više temperature (voda ili zrak). Iako mnogi na spomen dizalica topline vele ‘ma ti se griješ na struju’, profesor sa FSB-a objasnio je da je u većini slučajeva uložena električna energija za pogon procesora i pomoćnih komponenti, no ako se dizalica topline veže s recimo solarnom elektranom onda takav sustav u potpunosti može biti energetski neovisan i obnovljiv. Lider