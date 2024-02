Svejedno platiš i susjedovo

Toplinska pumpa koristi toplinu iz okoline i koristi načelo hladnoće koju stvara isparavanje – i to za grijanje. Onaj tko stavi vlažan ručnik na oznojeno lice, poznaje taj efekt. Kada hladna voda isparava, koža se hladi. Pretvaranje vode u paru zahtijeva mnogo energije. Postoji više vrsta toplinskih pumpi. Sve one funkcioniraju po istom načelu i uzimaju toplinsku energiju iz vode, zemlje ili zraka. U Skandinaviji postoji veliki broj kuća koje se tijekom zime griju toplinskim pumpama. One i na minus 20 stupnjeva izvlače dovoljno toplinske energije iz zraka. Tada im je potrebno više struje za rad. U povoljnim uvjetima, s jednim kilovatom pogonske struje može se dobiti šest kilovat-sati topline. To bi značilo da jedan dobro izoliran stan veličine 80 kvadratnih metara troši manje od 1000 kilovat-sati godišnje. Optimalni su objekti koji su dobro izolirani i s podnim grijanjem ili velikim tijelima za grijanje. DW