Ono si što jedeš

Ronaldovim istupom Coca-Coli je, naime, preko noći pala vrijednost dionica za više od 4 milijarde dolara. I dok neki slijede primjer portugalskog nogometaša, s druge strane nižu se i viralni hitovi Coca-Coli u korist. I kapetan vatrenih Luka Modrić ovih je dana u lokalnoj kampanji Coca-Cole, a iz Uefe podsjećaju da su sponzori poput Coca-Cole ključni za realizaciju nogometnih turnira. Ako niste vidjeli evo tog detalja, Ronaldo uklanja ispred sebe dvije bočice Coca-Cole i na njihovo mjesto stavlja bočicu s vodom uz samo jednu riječ – aqua (voda). O razmišljanjima PR stručnjaka tim povodom piše Večernji.

Football star @Cristiano Ronaldo removed two bottles of tournament sponsors Coca-Cola as he entered a #EURO2020 news conference before encouraging people to drink water.

More videos like this here 👉 https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/DqKZIsaHbW

— Sky News (@SkyNews) June 15, 2021