Sam sebi najveći neprijatelj

Dignite ruku ili stisnite Like ako je i vama dosta slušanja i čitanja o tome kako život počinje izvan komfor zone. U današnje vrijeme nemoguće je izbjeći jato gurua i influencera koji online propovijedaju da su sigurnost i komfor oblik sabotaže. Da bez izlaska iz komfor zone nikada neću ništa postići u životu. Kao zaposlenik trebala bih vječno biti u potrazi za novim izazovima i prilikama. Današnja popularna kultura uvjerava nas da je ključ sreće u vječnoj težnji ka promjeni i rastu. Sramežljivi da izađu iz kućice, glasni da nauče slušati, osjetljivi da očvrsnu, a hladni da omekšaju. Ukratko, sve obrnuto od onoga što jesmo. Kada god bih se nemilosrdno tjerala preispitati svoje granice, dovelo bi me to do psihičkog i fizičkog burnouta. Na teži način, na vlastitoj koži tako sam naučila definirati i poštovati svoje granice. Komfor zona istovremeno je i metafora za anksiozno neutralno stanje. Ona nije mjesto na kojem naš rast stagnira, već mjesto koje nam služi da napunimo baterije. Gala Svilan za Index