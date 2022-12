Plodovi naše zemlje

Od rekreacijskih vozila do traktora, “evolucija” je koju su od 70-ih godina prošlog stoljeća kada su se prvi put pojavili, prošli quadovi ili ATV (All Terrain Vehicle) – vozila za sve terene. Prije 50-ak godina, u Sjedinjenim Američkim Državama, promovirana su kao uzbuđenje vozaču, da bi s vremenom svoju praktičnu primjenu našli i u poljoprivredi. Prije svega kao zamjena za kamione, konje, pa čak i hodanje. Sve češće se tako mogu vidjeti na gospodarstvima, rančevima, u voćnjacima i šumama, u ukrasnim rasadnicima, na golf terenima i u zadnje vrijeme u gospodarstvima koja se bave ruralnim turizmom. Obično se koriste za obilazak poljoprivrednih kultura i stoke, zatim za gnojidbu i primjenu kemijskih sredstava te prijevoz raznih stvari na kraće udaljenosti. Ovaj stroj, napominje, sigurno ima smisla na nepristupačnim terenima, primjerice otocima, gdje do nasada druga mehanizacija teško dolazi. Sigurno je i plus u seoskom turizmu, a njegova nabava je u financijskom smislu pristupačna. Agroklub