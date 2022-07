Nepoliesterski život

Organizacije za zaštitu okoliša Greenpeace i Everyday Plastic provele su jedan od najambicioznijih dobrovoljnih istraživačkih projekata kako bi ispitale veličinu problema plastičnog otpada u Ujedinjenom Kraljevstvu. Rezultati istraživanja The Big Plastic Count pokazuju da kućanstva u Ujedinjenom Kraljevstvu odlažu blizu 100 milijardi komada plastične ambalaže svake godine, dok recikliraju samo 12 posto ambalaže za jednokratnu upotrebu (The Independent). Najviše plastičnog otpada potječe od ambalaže za hranu i piće, 83 posto, a najzastupljenija je ambalaža od povrća i voća, piše The Guardian. Pretvarati se da to možemo riješiti recikliranjem je samo zelenaštvo industrije. Godišnje stvaramo stotinu milijardi komadića otpadne plastike, a recikliranje jedva da ostavlja trag. Green