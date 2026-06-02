Nekome apokalipsa, nekome spa centar
Život iz kratera: Korejsko otkriće dokazuje da su asteroidi stvarali oaze za mikrobe
Znanstveni tim predvođen geologom Jaesoom Limom otkrio je drevne mikrobne strukture – stromatolite – zakopane ispod udarnog kratera Jeokjung-Chogye u Južnoj Koreji. Ovo važno otkriće sugerira da je siloviti udar asteroida prije 42.000 godina zagrijao Zemljinu koru i stvorio dugotrajno, vruće hidrotermalno jezero idealno za razvoj mikroba. Kemijska analiza minerala i prisutnost europija podupiru teoriju o desetljećima toplih izvora koji su služili kao utočišta. Znanstvenici vjeruju da je slično svemirsko bombardiranje na ranoj Zemlji moglo stvoriti prve pustinjske “oaze kisika”, što otvara potpuno nove smjernice i za potragu za životom u kraterima Marsa. Index