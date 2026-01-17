Asteroid Bennu donio tragove kemije iz koje je mogao nastati život - Monitor.hr
Danas (11:00)

Nešto je ipak moglo doći iz svemira

Asteroid Bennu donio tragove kemije iz koje je mogao nastati život

Iako su lignin i karamel svakodnevne tvari, njihova potpuna molekulska struktura ostaje nepoznata jer se ne mogu kristalizirati. Sličan je slučaj s kerogenom, složenim polimernim materijalom koji čini većinu organske tvari meteorita. Analiza uzorka s asteroida Bennu otkrila je dušikom bogat polimer s omjerima elemenata i funkcijskim skupinama nalik onima u aminokiselinama, peptidima, šećerima i nukleinskim bazama. Organska tvar nalazi se uz filosilikate, minerale s katalitičkim svojstvima, što podupire teorije o “prapolimerima” kao pretečama života. Nenad Raos za Bug


Slične vijesti

17.11.2025. (23:00)

A dostava bi mogla koštati kao manja država

TransAstra testira „Vreću za hvatanje“ i najavljuje prvo rudarenje asteroida do 2028.

Kalifornijski startup TransAstra razvija tehnologiju za hvatanje asteroida i svemirskog otpada pomoću napuhujuće „Vreće za hvatanje“. Tvrtka tvrdi da time rješava ključne izazove rudarstva u svemiru: detekciju, hvatanje, premještanje i obradu. Nakon uspješnog preliminarnog testa na ISS-u, planiraju izraditi veću, potpuno funkcionalnu verziju te 2028. uhvatiti prvi asteroid. Projekt financiraju NASA i privatni ulagači, dok konkurencija i dalje posrće. Cilj nije vraćanje materijala na Zemlju, nego njegova obrada u svemiru za buduću industriju izvan atmosfere. Index

19.07.2024. (21:00)

Kad nas već Clint Eastwood ne može spasiti...

ESA planira presresti potencijalno opasni asteroid Apophis 2029. godine

Europska svemirska agencija započela je s prvom fazom pripreme svoje buduće misije testiranja planetarne obrane. Planiraju presresti asteroid Apophis, koji prijeti Zemlji 2029. godine. Asteroid 99942 Apophis na putanji je na kojoj bi se u narednih pola stoljeća dva puta trebao naći u blizini Zemlje. Kao takav, klasificiran je kao potencijalno opasan, a sljedeći njegov prolazak pored nas dogodit će se 2029. godine. Mogućnost sudara tada je isključena, no već sljedeći prolazak, 2068. godine, mogao bi biti značajno opasniji. Apophis ima prosječni promjer od oko 375 metara, a njegov udar u Zemlju ne bi bio zanemariv.

ESA kani iskoristiti priliku, kad će ogromni asteroid biti u našoj blizini, pa će mu ususret poslati svemirsku sondu. Ona će ga presresti prije negoli on dođe u najbližu točku Zemlji, pratit će ga na tom putu, a sve s ciljem detaljnog proučavanja njegove putanje i promjena u kretanju pod utjecajem Zemljine gravitacije. Bug

12.11.2023. (11:00)

Svemir je posebna zabava za astrofizičare

Svemirska sonda Lucy posjetila asteroid pa otkrila dva iznenađujuća podatka

U listopadu 2021. lansirana je sonda, koja kao svoj krajnji cilj 12-godišnje misije ima posjetiti Trojanske asteroide Jupitera. No, na svojem putu obavlja i usputne istraživačke zadatke. Lucy je od kontrole misije, naime, dobila zadatak proletjeti pored malenog asteroida Dinkinesh u glavnom asteroidnom pojasu. Sonda mu se približila i detaljno snimila. Oktrili su kako Dinkinesh nije samostalan asteroid, već se radi o binarnom sustavu. Sastoji se, naime, od dva asteroida koji se sinkronizirano kreću. Drugo iznenađenje je da se manji asteroid zapravo sastoji od dva dijela, i to istih veličina, što znanstvenici nikad ne bi očekivali. Bug

28.03.2021. (12:37)

Jedan od najopasnijih asteroida – Apophis – sigurno neće pogoditi Zemlju u idućih 100 godina

09.05.2019. (17:00)

Čak 20.000 potencijalno opasnih asteroida moglo bi udariti u Zemlju

29.04.2019. (22:00)

Svemirske agencije ovog tjedna kreću s vježbom za udar asteroida

05.06.2018. (14:34)

Pokraj Zemlje prolazi 439 asteroida, osam ih predstavlja potencijalnu opasnost za naš planet. O tome i o asteroidima općenito…

01.08.2017. (16:00)

Nedostaje samo Burce Willis [youtube]

Luksemburg donio zakon o rudarenju asteroida u svemiru

Luksemburški parlament glasovao je za donošenje zakona o rudarstvu asteroida koji tvrtkama daju vlasništvo nad onim što se izdvaja iz nebeskih tijela. Tamošnja vlada želi uložiti i surađivati s nekoliko kompanija koje se bave rudarenjem asteroida, poput američkih tvrtki Deep Space Industries i Planetary Resources. Luksemburg radi na zakonu od 2016. godine, a zakon stupa na snagu danas. Asteroidi su bogatiji metalima poput željeza, platine, tungstena ili nikla od Zemljine kore. Većina ih je koncentirana u “pojasu asteroida” između orbita Marsa i Jupitera. Engadget,

21.11.2016. (12:12)

Od rudarenja na asteroidima moglo bi se jako dobro zaraditi, samo kad bi mogli do njih…

24.12.2015. (14:24)

Asteroid danas prolazi na 10 milijuna kilometara od Zemlje, ali, eto, neki paničare