A dostava bi mogla koštati kao manja država

TransAstra testira „Vreću za hvatanje“ i najavljuje prvo rudarenje asteroida do 2028.
Kalifornijski startup TransAstra razvija tehnologiju za hvatanje asteroida i svemirskog otpada pomoću napuhujuće „Vreće za hvatanje“. Tvrtka tvrdi da time rješava ključne izazove rudarstva u svemiru: detekciju, hvatanje, premještanje i obradu. Nakon uspješnog preliminarnog testa na ISS-u, planiraju izraditi veću, potpuno funkcionalnu verziju te 2028. uhvatiti prvi asteroid. Projekt financiraju NASA i privatni ulagači, dok konkurencija i dalje posrće. Cilj nije vraćanje materijala na Zemlju, nego njegova obrada u svemiru za buduću industriju izvan atmosfere. Index