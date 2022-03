Sve izbjeglice (ni)su iste

Upitan na NPR-u vrijedi li još uvijek tekst pjesme Emme Lazarus na Kipu slobode “Give me your tired, your poor”…, Trumpov čelnik Službe za državljanstvo i useljavanje Ken Cuccinelli odgovorio je “Dajte mi svoje umorne, svoje siromašne… koji znaju stajati na vlastitim nogama i ne biti trošak državi”. Cuccinelli je predstavio novu zakonsku regulativu po kojoj se nijednom imigrantu neće dodijeliti zelena karta i viza u slučaju da bi im mogla zatrebati socijalna pomoć ili besplatne zdravstvene usluge. Nakon javne kritike, izjavio je da je pjesma na Kipu slobode upućena Europljanima. Index