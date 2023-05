Mrs. Robinson, you're trying to seduce me...

Družite se s nekim neko vrijeme i onda ta osoba pokaže da želi nešto više dok vi ne želite. Mnogima je to nezahvalna situacija, budući da za sobom može donijeti neugodnosti i osjećaj krivnje, a u pitanje dovodi i nastavak prijateljskog odnosa. Problem nastaje kada ne prihvate “ne” kao odgovor. No, i tu postoje cake. Često te osobe kažu da se brinu za vas, iako vođeni motivom da uspostave ljubavni odnos ignoriraju vaše želje. Oni najčešće: traže rupe u izgovorima, nakon odbijanja mogu izgubiti sav interes, inzistirati na takvom odnosu… Najvažnije je biti iskren, bez previše objašnjavanja. Da, vjerojatno ćete ih povrijediti, ali to nije vaša stvar. Psychology today