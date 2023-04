Ne znači ne, ajmo radije na pivu

Često čujem žaljenje nekih žena na neprimjerenu komunikaciju i lascivne poruke koje im nepoznati, ali i poneki poznati muškarci šalju u inbox. Ima tu doista svega – od slanja eksplicitnih fotografija muškog spolnog organa, raznih oblika „upucavanja“, pa do vrijeđanja i groznih uvreda na račun žena i djevojaka koje često uopće ne poznaju. Obrnute situacije, odnosno da muškarci dobijaju „nemoralne“ ponude od žena su dosta rijetke, iako ima i toga, ali uglavnom se tu radi o porukama s lažnih porno profila koji služe da nas muške na taj način „kure“. Kod komunikacije među poznatima, inbox se često koristi za privatne i poslovne razgovore ili razne dogovore, a kod slobodnih muškaraca i žena, ima tu i međusobnog udvaranja. To je sve OK i dobrodošlo. Neki ljudi koji traže svoje partnere na Facebooku ne žele to priznati. No, niti jedna komunikacija o nekoj paušalnoj i tobože vrlo aktualnoj temi u inboxu s osobom suprotnog spola koja ne pripada našem bliskom i poznatom krugu ljudi nije benigna. Branko Pagon za Epohu.