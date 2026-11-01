U higijeni je ključ

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Znanost na tragu virusa: “Toalet za komarce” kao rani alarm za nove zaraze
Znanstvenici sa Sveučilišta Rutgers razvili su “toalet za komarce”, inovativni uređaj koji pomoću 3D-ispisanog lijevka prikuplja i analizira izmet ovih insekata. Za razliku od tradicionalnih metoda drobljenja cijelih komaraca, ova tehnika drastično smanjuje količinu insekatske DNK i olakšava otkrivanje patogena. Uređaj već uspješno detektira viruse poput Zapadnog Nila te potencijalno potpuno nove viruse, služeći kao sustav ranog upozorenja za buduće epidemije. Tim sada radi na soluciji za stabilizaciju uzoraka na nepristupačnim terenima. tportal