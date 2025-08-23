Komarci otkrivaju Šengen – bez viza, ali s virusima
Klimatske promjene ubrzavaju širenje bolesti koje prenose komarci u Europi
Bolesti koje prenose komarci, poput čikungunje i virusa Zapadnog Nila, više nisu ograničene na tropske krajeve – klimatske promjene i globalna mobilnost omogućile su im širenje diljem Europe. ECDC upozorava da dulje i toplije sezone znače “novu normalnost” učestalih i ranijih izbijanja. Samo ove godine u Europi je zabilježeno rekordnih 27 izbijanja čikungunje i 335 slučajeva Zapadnog Nila. Posebno zabrinjava širenje azijskog tigra, komarca koji prenosi više bolesti, a čije prugaste noge sada defiliraju europskim dvorištima. tportal