Milun: Komarcima pašu pivo i seks - Monitor.hr
Danas (08:00)

A zato me ne bodu, jer sam trijezan, sam i namazan

Milun: Komarcima pašu pivo i seks

Na muzičkom festivalu Lowlands istraživači su na dobrovoljcima tražili odgovor na pitanje koga više bodu komarci. Tko je pio pivo 12 sati prije testiranja imao je 44 posto veću privlačnost za komarce, spolni odnos povisuje privlačnost za 46 posto, a pušenje marihuane 35 posto. Oni koji bi se istuširali i zaštitili kremom od sunca imali su 46 posto manje uboda na ruci. Istraživanje nije pokazalo nikakvu preferenciju komaraca za neku krvnu grupu. Naime, postoji nedokazano stajalište da su komarci u tom pogledu izbirljivi i da preferiraju pojedine grupe. Ovi rezultati pokazuju suprotno. Milorad Milun za Novosti


Slične vijesti

23.08. (07:00)

Komarci otkrivaju Šengen – bez viza, ali s virusima

Klimatske promjene ubrzavaju širenje bolesti koje prenose komarci u Europi

Bolesti koje prenose komarci, poput čikungunje i virusa Zapadnog Nila, više nisu ograničene na tropske krajeve – klimatske promjene i globalna mobilnost omogućile su im širenje diljem Europe. ECDC upozorava da dulje i toplije sezone znače “novu normalnost” učestalih i ranijih izbijanja. Samo ove godine u Europi je zabilježeno rekordnih 27 izbijanja čikungunje i 335 slučajeva Zapadnog Nila. Posebno zabrinjava širenje azijskog tigra, komarca koji prenosi više bolesti, a čije prugaste noge sada defiliraju europskim dvorištima. tportal

02.08. (22:00)

Osim što vas razbuđuje, sad i spašava od uboda

Talog kave – neočekivani saveznik u borbi protiv komaraca

Talog kave može pomoći u smanjenju broja komaraca jer je toksičan za njihove ličinke u stajaćim vodama. Bacanjem taloga u lokve ili spaljivanjem na tanjurićima možete utjecati na njihovu populaciju. Dim odbija odrasle komarce, dok talog u vodi ubija ličinke. Iako ne rješava problem u potpunosti, ovaj pristupačan trik može vam olakšati ljetne večeri bez previše uboda. tportal

10.07. (00:00)

Ne samo da te osjete i namirišu — vide te kao termalni obrok

Zašto baš ja? Komarci imaju infracrveni radar

Komarci ne biraju žrtve nasumično – privlače ih miris kože, CO2, toplina tijela, a sada znamo da koriste i infracrvenu detekciju. Istraživanje UCSB-a otkrilo je da komarci u ticalima imaju protein TRPA1, koji im omogućuje osjetiti toplinu (ljudskog) tijela na daljinu. Kad su im znanstvenici uklonili taj gen, prestali su pratiti toplinske tragove. Kombinacija CO2, mirisa i infracrvenog zračenja najjače ih privlači. Zato, osim repelenta, nosite široku odjeću – raspršuje toplinu i čini vas nevidljivijima za njihov infracrveni pogled. Green

21.04. (13:00)

Njihova posljednja večera

Osmislili lijek protiv rijetkih bolesti koji ubija komarce — pitanje je koliko je to zapravo učinkovito, ali i potrebno

Otkriveno je da lijek Nitisinone, odobren za liječenje rijetkih metaboličkih bolesti, može i kod niskih terapeutskih doza uzrokovati smrt komarca prenosioca malarije jer uništava ključni enzim koji im je potreban za probavu ispijene krvi. No, kakva je korist od toga da malarični komarac umre nakon što je uštrcao virus? Drugo pitanje je kolika je korist ako recimo deset milijuna ljudi bude ubodeno i deset milijuna komaraca tako usmrćeno, ako znamo da komaraca ima mnogo puta više nego ljudi. Možda će se rješenje naći u tome da se komarcima ponudi prava ili umjetna krv zaslađena Nitisinoneom, nešto kao fast food restoran za komarce, pa da izaberu to kao lakši način prehrane nego borbu s debelom kožom ljudi i životinja. No, malarije kod nas ni nema, a i oni s vremenom postanu otporniji… Milorad Milun za Novosti.

12.12.2024. (11:00)

Nisu samo dosadni, već su i opasni

Najsmrtonosnija životinja na svijetu je – komarac

Komarci su prijenosnici raznih bolesti, a najsmrtonosnija je malarija od koje svake godine umire oko 600.000 ljudi, dok još 200 milijuna slučajeva rezultira nesposobnošću za rad po nekoliko dana. Bolest najviše pogađa ljude koji žive u tropskim i suptropskim područjima. Morski psi svake godine u prosjeku ubiju oko 10 ljudi diljem svijeta, crni medvjedi kojih ima jako puno u SAD-u i koji lutaju selima u prosjeku godišnje ubiju – jednu osobu, a više od njih ubijaju domaće životinje – krave. Od njih smrtno strada oko dvadesetak ljudi godišnje. Nije životinja, ali za usporedbu – kokosov orah ubije više od njih, oko 150 ljudi na godinu. IFLScience, N1

13.09.2024. (00:00)

Nositi širu odjeću i smanjiti zračenje

Znanstvenici otkrili kako komarci biraju svoje žrtve: Presudit će vam odjeća koju nosite na sebi

Istraživanje koje su proveli znanstvenici s kalifornijskog sveučilišta Santa Barbara (UCSB) pokazalo je da komarci imaju još jedno čulo – infracrvenu detekciju, odnosno imaju sposobnost uočiti infracrveno zračenje našeg tijela koje im pomaže da na velikoj udaljenosti uoče svoj “ručak”. Zaključili su da svaki mamac zasebno – CO2, miris ili infracrveno zračenje – nije uspio pobuditi njihovo zanimanje. Njihova zainteresiranost pojačala se tek kad je mamcu s CO2 i mirisom dodan infracrveni faktor. Ovi insekti temperaturu našeg tijela mogu detektirati na većoj udaljenosti jer se ona pretvara u elektromagnetske valove, uglavnom u infracrvenom spektru. Zbog toga rjeđe napadaju osobe koje na sebi nose širu odjeću. U prostoru između tijela i tkanine, ovo infracrveno zračenje se raspršuje pa im postaje slabije vidljivo. Green

25.07.2024. (22:00)

Nježno protiv krvopija

Kako se riješiti komaraca: sprejevima, odjećom, mrežicama na prozorima…

Komarci koji su evoluirali da se hrane ljudskom krvlju mogu osjetiti toplinu našeg tijela i ugljični dioksid koji izdišemo te odabrati željene domaćine na temelju mirisa tijela. Što se tiče repelenta za nanošenje na kožu, najbolji je proizvod u tipu DEET. Drugi uobičajeni repelenti, poput ulja limunskog eukaliptusa ili citronele, također mogu biti učinkoviti. Važna je i boja odjeće, dokazano je kako će komarci rjeđe ići na one koji nose svijetliju odjeću. Što se tiče kućanstva, pomažu mrežice na prozorima. Komarci se razmnožavaju na vlažnim područjima. Bilo koja vrsta stajaće vode može izazvati bum populacije komaraca, stoga biste trebali izbjegavati da voda dugo stoji u vašem dvorištu ili vrtu. Nat Geo

22.07.2024. (18:00)

Nama ugodno, njima fuj

Samo poprskajte okvire prozora: Ova dva začina otjerat će komarce i muhe iz vašeg doma

U kućnoj radinosti lako možete napraviti repelent koji će učinkovito odbijati insekte, a potrebna su vam samo dva začina, koja predivno mirišu – cimet i vanilija. Recept je vrlo jednostavan. Žlicu mljevenog cimeta otopite u 2 dcl vode i dodajte nekoliko žlicu ekstrakta od vanilije. Otopinu dobro promiješajte pa procijedite kroz gazu da odstranite ostatke cimeta. Sve ulijte u čistu bočicu s raspršivačem i našpricajte na okvire prozora i vrata nekoliko puta dnevno. Budući da je ovaj repelent posve prirodan i ne sadrži sastojke koji su agresivni za ljudsku kožu, možete ga koristiti i na sebi. Green

15.12.2023. (23:00)

Bilo bi divno živjeti bez njih

Na Maldivima prve zone bez komaraca na svijetu

Osim što smetaju, komarci predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik jer mogu prenositi bolesti poput malarije, denga groznice ili zike. Privatni otok na Maldivima, otok Kunfunadhoo i resort Soneva Fushi, prve su zone bez komaraca na svijetu. Resort Soneva Fushi na rješavanju problema surađuje s njemačkom tvrtkom Biogents, koja je razvila pametne zamke za komarce koje se oslanjaju na ekološki prihvatljive metode. Po otoku ih je postavljeno više od 500. Prva vrsta je pasivna zamka namijenjena tigrastim komarcima koji su već nekoga ugrizli i traže mjesto za polaganje jaja, a druga vrsta je namijenjena privlačenju komaraca koji traže krv. To čini s pomoću ugljičnog dioksida stvorenog fermentacijom kvasca i šećera, i mliječnom kiselinom, koji oponašaju ljudsku kožu. “Uređaji mirišu i “dišu” poput ljudi, mame i zadržavaju bube. Zamke su postavljene i u novo odmaralište Soneva Secret, koje će biti otvoreno početkom 2024., gdje već nekoliko mjeseci nije viđen nijedan komarac. (Putni kofer)

07.07.2023. (18:00)

Dosta je bilo krvopija

Puštanje sterilnih komaraca u okoliš nije nova metoda i dokazano je učinkovita

O tome da će Grad Zagreb i neki drugi hrvatski gradovi u okoliš pustiti sterilne komarce hrvatski mediji već su pisali (Index, Večernji list…), a brojni korisnici društvenih mreža izražavaju zbunjenost odlukom o uvozu sterilnih insekata. Sugerira se da su sterilni komarci koji se dopremaju s farme u Bologni povezani s Billom Gatesom. Što je djelomično točno, jer je zaklada koja nosi njegovo ime djelomično financirala jedan takav program. Tigrasti komarac kod nas se udomaćio u zadnjih 15 godina, prilagodljiva je vrsta, brzo se razmnožava i osvaja nova područja. Napasnik je koji bode tijekom dana, za razliku od većine vrsta koje su najaktivnije predvečer. Kako piše Gospodarski list, SIT tehnika je metoda ispuštanja sterilnih mužjaka u svrhu smanjenja populacije pojedinih štetnih kukaca. Razvijena je u SAD-u i primjenjuje se više od 60 godina u mnogim dijelovima svijeta. Faktograf