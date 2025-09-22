A zato me ne bodu, jer sam trijezan, sam i namazan
Milun: Komarcima pašu pivo i seks
Na muzičkom festivalu Lowlands istraživači su na dobrovoljcima tražili odgovor na pitanje koga više bodu komarci. Tko je pio pivo 12 sati prije testiranja imao je 44 posto veću privlačnost za komarce, spolni odnos povisuje privlačnost za 46 posto, a pušenje marihuane 35 posto. Oni koji bi se istuširali i zaštitili kremom od sunca imali su 46 posto manje uboda na ruci. Istraživanje nije pokazalo nikakvu preferenciju komaraca za neku krvnu grupu. Naime, postoji nedokazano stajalište da su komarci u tom pogledu izbirljivi i da preferiraju pojedine grupe. Ovi rezultati pokazuju suprotno. Milorad Milun za Novosti