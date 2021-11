A zašto ne bi jednostavno bio - Predin?

Zoran Predin prije nekoliko dana boravio je u Koprivnici gdje je u sklopu Galovićeve jeseni predstavio knjigu Mongolske pjege, ali i održao koncert (Podravski). Bio je i na otvorenju izložbe studentskih fotografija na Sveučilištu Sjever, a tamošnji studenti novinarstva obavili su intervju s njim. Moja knjiga je prevedena i na hrvatski jezik. Nacionalni mitovi su opća pojava. Bilo gdje da se pojave, štetnog su karaktera. Tko je koje narodnosti, stvarno ne bi trebalo biti važno. To je zadnja stvar koja me interesira. Više me zanimaju karakter i osobine čovjeka, kaže za svoj roman koji se bavi rušenjem nacionalnih mitova. Na pitanje tko su za njega ljudi koji na ovim prostorima (Balkanu) misle svojom glavom, kaže: To su većinom mladi ljudi. Ali i ljudi svih uzrasta, koji su aktivni, radoznali i zainteresirani za sve što je originalno, provokativno i duhovito. Za sve što izlazi izvan kalupa života koji više cijeni ambalažu od sadržaja. Ima nas sigurno, samo se moramo povezati. Pressedan