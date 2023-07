Na Meti već cvrkuću

Kultna skladba Pink Floyda iz 1979. godine trebala se pojaviti kao pozadinska glazba u novoj Facebookovoj reklami za njihovu društvenu mrežu Instagram. No, autor Roger Waters odbio je dati autorska prava. Nema je*ene šanse. Zuckerberg je bio pi**ek kad je počeo sa stranicom na kojoj se ocjenjuje izgled djevojaka. Uvijek će biti pi**ek – rekao je roker. Bug…

Zuckerberg was a little prick when he was grading co-eds. Being very rich changes nothing, he’ll always be a little prick! pic.twitter.com/tt542qWkaZ

— Roger Waters (@rogerwaters) June 15, 2021