Centar izvan centra

U petak je više no ikad u proteklih šest mjeseci koliko traje ‘Zvučni zid u Dubravi’ bilo ključno proputovati od krajnjeg zapada Zagreba do platoa ispred Centra kulture u Dubravi kako bismo dobili odgovor na pitanje hoće li se nesretni petak trinaesti pokazati ukletim datumom, ne samo za Kliniku Denisa Kataneca već i za idejnog začetnika projekta ‘Zvučni zid u Dubravi’ Vedrana Peternela. Taj je šestomjesečni program, prvenstveno namijenjen decentralizaciji urbane glazbene scene, tako do sad u prostorima Centra kulture ugostio Ninu Romić, Saru Renar, Dimitrija Dimitrijevića, Seine, Roj Osa i Denisa Kataneca na njegovom samostalnom nastupu krajem siječnja za koji se doslovce tražio stolac više. Takvu je potporu lokalne zajednice uvijek lijepo dobiti, osobito kad je riječ o pilot-projektu, a pogotovo zbog činjenice da Zvučni Zid u konačnici nema jednaku financijsku, marketinšku i institucionalnu podršku kakvu uživaju neki drugi programi. Ravno do dna