Zvuk koji ruši predrasude

Ako imate predrasude, popijte 5-6 gemišta ili ‘5 piva u sebe’ zamišljajući ritam muzike za ples, razmotrite mjuzu i tekstove, a k tome volite indie-rock, new-wave i post-punk, shvatiti će te da je Denis unikatan lik 21. stoljeća upravo te retro scene. A ako imate ili znate neki cover band, ajde, baš bih volio da čujem tko će ga vokalno skinuti. Mislim da je to nemoguće. Dva-tri dana proteklih desetak godina sam razmišljao o ovom fenomenu, a ne 10-15 minuta. To je ponekad mogao tek Barry Andrews (XTC), nitko ne može pjevati kao Denis, niti patetično-glumatajući Thom York. Čak pomislim da bi hrvatska nogometna reprezentacija mogla ga koristiti za promociju naše klempavo-šlampave države, i pomislim, eh, možda je on morao ići na Eurosing/song umjesto Let 3. Dakako, nije se niti upustio, ali, mogao bi… kažu recenzenti Terapije.