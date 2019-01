Bill Hicks je čovjek koji je shvatio da je naša prava priroda duh, a ne tijelo, da smo vječna bića, da je Božja ljubav bezuvjetna. Nebo je ovdje, nebo je sada. Bill je vjerovao da komedija ima posebnu ulogu, da je on čovjek koji kaže: ‘Čekaj malo!’, kao oblik konsenzusa. Kao Chaplin, Bruce, Sahl i Pryor, on je suprotnost od mafijaškog mentaliteta, plamen poput Shive Razarača, rušitelj idola. Čovjek koji stoji sa strane i govori istinu. Čovjek koji sadi sjeme. Čovjek koji priča viceve o penisima – prenosi The Stacks poduži GQ-ov članak iz 1994. o legendarnom komičaru Billu Hicksu koji je preminuo ranije te godine.