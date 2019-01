Demokracija je ugrožena u cijelome svijetu

Izbori su žestoko demodirana tehnika za preračunavanje kolektivne volje ljudi u vlade i politike. Ovaj sistem delegiranja izabranih predstavnika možda je bio nužan u prošlosti, kad je komunikacija bila spora i informacije ograničene, no posve je van doticaja s načinom na koji građani danas komuniciraju jedni s drugima. Današnja se demokracija svela na glasanje, a sam sistem biranja puca po šavovima. Ljudima je stalo do njhove zajednice i žele da ih se čuje, no puno bolji način da se ljudima omogući da ih se čuje je – biranje ždrijebom, piše Guardian i navodi primjere stare Grčke, gdje je većina javnih funkcija popunjavana ovako, zatim Venecije i Firence, te posljednji primjer Irske koja je 2012. na ovaj način mijenjala ustav. Kod ovog sustava ne pita se sve što misle o nekoj temi, nego se okupi ograničen broj ljudi i uputi ih se u problem kako bi donijeli razumnu odluku. Ljudi ovako odabrani nemaju ekspertizu profesionalnih političara, no imaju nešto vitalno – slobodu, piše list u vrlo zanimljivom članku.