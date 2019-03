Dežulović: Nevjerojatni slučaj građanke Gabrijele

Dokumentarno-igranu rekonstrukciju geneze nove upotrebe starog hrvatskog pozdrava donosi doktor Boris Dežulović u Novostima:

– Ljudi, veliko sranje! – banuo Ante Paradžik

– Šta je, šta je bilo? – pitao ga Anto Đapić, ne znate Antu Đapića, jedan debeli što je u međuvremenu preuzeo stranku od Parage.

– Naš pozdrav, ‘Za dom spremni’.

– Šta s njim?

– Izgleda da su isti takav u Drugom svjetskom ratu koristili ustaše. Podignuta desna ruka i ‘Za dom spremni’.

– Sereš! – otelo se Đapiću. – Odakle ti to?

– Našao Domagoj u jednoj knjigi u antikvarijatu.

– Aupičkumaterinu. Šta ćemo sad?

– Ništa – odmahnuo je rukom Anto. – Kakve mi veze imamo s tim ustrašama?

– Ustašama – pažljivo ga je ispravio treći jedan Ante, Prkačin.

– Ma dobro, ljudi, to je pizdarija. Slučajnost – dobacio uto Jozo Radanović, jedan iz Splita. – Neće to nitko ni primijetiti.