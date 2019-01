Dežulović: Tajna Kristova kostura

Dežulović: Zvao me nekidan u dva iza ponoći Kožo da ispriča vic. Ima on taj običaj, zovne u gluho doba noći iz kafane da ispriča vic. Elem, u jednom selu kraj Bugojna četrdeset druge upala ustaška patrola u kuću i zatekla unutra samo nekakvu staru bakicu. “Baba, reci brzo: đe su partizani!”, podviknuše ustaše na staricu, a ona će na to: “Đe su partizani!”