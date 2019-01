“Psych pop bend Portugal. The Man u Zagreb dolaze na krilima ogromnog hita Feel It Still. Od prve minute albuma očite su velike komercijalne ambicije, a koktel indie rocka, retro funk obrazaca i moderne EDM produkcije učinio je svoje. To je jedan od najsretnije pogođenih trenutaka u pogledu aktualnosti izvođača koji gostuje na festivalu u posljednjih nekoliko godina”, piše Karlo Rafaneli. U tekstu za Arteist analizira ponudu ovogodišnjeg InMusic festivala.