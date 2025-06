Glazba je uvijek 'In'

Dan je započeo nastupima slovenskih Astrid and the Scandals i domaćih Sleepyheads na hidden stageu te bendova Dead Dog Summer i Kiper na World Stageu. No, posebnu su pzornost privukli Bombay Bicycle Club. Sound Machine su na World Stageu donijeli dašak šarenila, kako u glazbenom, tako i u vizualnom smislu. Rőyksopp, norveški duo čiji se izričaj vrti oko elektronike popraćene ženskim vokalima, svoj mistični nastup pretočili su u pravi show. Kod The Smashing Pumpkins, zadnjih headlinera koji su imali čast zatvoriti festival, valja napomenuti se nedavno povukla drama o tome da ne sviraju najveće hitove na turneji. Na INmusicu to nikako nije bio slučaj, s obzirom na to da su nam dostavili zaista najveće hitove kao što su “Today”, “Tonight, Tonight”, “Mayonaise”, “Ava Adore”, “Disarm”, “1979” i druge… Muzika… što ej dobro bilo, a što trebaju popraviti iduće godine pišu i na Forumu.