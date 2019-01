Google: Pronađimo bolji način za moderniziranje pravila o autorskim pravima u Europi

Razumijemo da se zakoni trebaju modernizirati i prilagoditi internetskom dobu. No predložena Direktiva EU-a o autorskim pravima mogla bi imati neželjene posljedice koje bi mogle ograničiti raznolikost informacija dostupnih online. Verzija koju predlaže Europski parlament može uzrokovati ograničenje raznolikosti sadržaja na uslugama kao što su YouTube i Google pretraživanje.

Sve usluge koje hostaju prijenose, uključujući YouTube, snosile bi odgovornost za kršenje autorskih prava od trenutka prijenosa…

Područje autorskih prava složeno je te se nositelji prava često spore u vezi s vlasništvom. U tim slučajevima otvorenim platformama za hosting nemoguće je donijeti ispravnu odluku o pravima tijekom postupka prijenosa.

Uzmimo, na primjer, globalni glazbeni hit Despacito (5,9 milijardi pregleda). On objedinjuje nekoliko zasebnih autorskih prava – od snimke zvuka do prava na objavljivanje. Iako YouTube ima ugovore o licenciranju s više entiteta, mnogi nositelji prava na sadržaj i dalje su nepoznati. Ta nesigurnost znači da bismo možda morali blokirati takve videozapise kako bismo izbjegli odgovornost na temelju članka 13.

Google je izračunao da već sada donosi 400 milijuna dolara mjesečno izdavačima putem klikova na njih.