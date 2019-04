Ladislav Tomičić: Julian Assange je razapeti svjedok sumraka civilizacije

Ovaj čovjek je sin, otac, brat. Osvojio je na desetke novinarskih nagrada. Nominiran je za Nobelovu nagradu za mir svake godine od 2010. godine. Moćni igrači, uključujući CIA-u, angažirani su u sofisticiranom pokušaju da ga se dehumanizira, delegitimira i zatvori.

This man is a son, a father, a brother. He has won dozens of journalism awards. He's been nominated for the Nobel Peace Prize every year since 2010. Powerful actors, including CIA, are engaged in a sophisticated effort to dehumanise, delegitimize and imprison him. #ProtectJulian pic.twitter.com/dVBf1EcMa5

— WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019