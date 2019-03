Oštar je Jurica Pavičić u Jutarnjem povodom slučaja Bandićevog doktorata: “Zagrebačko sveučilište u posljednjih je desetak godina više puta pokazalo da za njega vrijedi “istina” koja ne vrijedi nigdje dalje od okretišta na Črnomercu. Zagrebačko je sveučilište to pokazalo kad je razjurivalo cijele ugledne odsjeke. Kad je dodjeljivalo programska sredstva. Pokazalo je to kad je za istaknute akademske dužnosti biralo profesore koji su krivotvorili vlastite bibliografije. Kad je za savjetnika za kulturu biralo Jakova Sedlara. Kad je za počasnog doktora odabralo Dragana Čovića… Sveučilište, ukratko, ima točno onakvog Bandića kakav mu se sviđa. A Bandić ima točno onakvo sveučilište kakvo njemu paše. Ima veliki komad nekorisne bižuterije, golemi javni fikus. Ima kućnog ljubimca kojem će baciti keksić u usta, a on će mu potom polizati ruku. I ne samo da neće ne ugristi: neće – uz par čestitih iznimki – ni zalajati.”