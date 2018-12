“Frljić je jedan od najkontroverznijih kazališnih redatelja na kontinentu, i jedan od najpotrebnijih. On šokira i izaziva prezir. On nepristojnost gura do ekstrema, bez sumnje, ali ovo nije vrijeme za pristojnost. On izaziva formu i propituje njezine granice, pišući lažne životopise svojih glumaca, citirajući i kritizirajući druge predstave u svojima… Njegovo kazalište, kako je jedan kritičar rekao, nije ništa više i ništa manje od traženja pravog umjetničkog alata kako bi se zaustavio pad u nacionalni pakao.” – piše Guardian