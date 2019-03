Nikad nemate dosta vremena? Evo pet načina da tome doskočite

Blog The Voice of Croatia ima zanimljiv post o tome kako se Hrvati nemarno i neodgovorno odnose prema vremenu. Naime, autor teksta je profesor kojeg smeta što studenti prijave ispit, a zatim se ne pojave na njega, zbog čega on gubi vrijeme. Isti problem vidi u bolnicama, gdje pacijenti dogovore pregled na kojem se ne pojave i time oduzimaju mjesto nekom drugom pacijentu.