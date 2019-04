Novi ekološki trend u Švedskoj: Izbjegavanje aviona i putovanje vlakom

Vjeruje se kako ranije kupovanje avionskih karata znatno snižava cijenu, no to i nije posve točno. Najjeftinije je karte kupovati utorkom, srijedom i subotom, kad se nude po nešto povoljnijim cijenama. Ovo je jedna od informacija o letovima koje mnogi ne znaju. Također, pravilo o gašenju mobitela često krše i sami piloti. Naime, zbog mobitela ne može doći do nesreće, ali može do smetnji u prijemu signala. Tu su i tajne o aerodromima, te o avionima (primjerice zašto je rupa u prozoru).