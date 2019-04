Spavanje sa kućnim ljubimcima ima prednosti i poneki nedostatak

Mlade Amerikance, rođene između 1980. i 2000. (tzv. “milenijska generacija”) smatra se jednom od najobrazovanijih generacija u povijesti. Kako piše Denver Post, za razliku od svojih prethodnika kojima je najvažnije bilo kupiti vlastitu nekretninu i osnovati obitelj, milenijska generacija o tome gotovo da i ne razmišlja. Umjesto za djecu i obitelj, sve češće odlučuju se na nabavku kućnih ljubimaca. Psiholozi i brojni analitičari za najnoviji trend imaju jednostavno objašnjenje: kućni ljubimci su jeftiniji i zahtijevaju manje brige. No, sve navedeno povezano je i s ekonomskom krizom koja je dovela do toga da mladi sve teže dolaze do posla. Index