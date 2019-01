Sudac Turudić o Kolakušiću: On je ozbiljan problem hrvatskog sudstva

U toj emisiji Kolakušić je Šprajcu rekao: Bivši ministar pravosuđa prof. Ivanišević je rekao da su trgovački sudovi karcinom hrvatskog društva. Ne znam što bih rekao. Nije to daleko od toga. Kada primite u ruku neku odluku ne možete vjerovati što je to. Ona nema veze ni sa činjenicama ni sa pravom. Naravno da vam zdrava logika kaže da se tu radi o nečem nedozvoljenom. Zbog čega sve presude dan danas nisu javno objavljene?. (Postoji i video emisije ali nemate pet života čekati da odvrte reklame, inače razgovor počinje od 9 minute emisije). Predsjednik Trgovačkog suda u Zagrebu sudac Nino Radić kaže: Neosnovani navodi suca Kolakušića, koji se odnose na Trgovački sud u Zagrebu, usmjereni su isključivo prema senzacionalizmu u cilju osobne promocije dotičnog suca i udruge gdje je odgovorna osoba. Do snimke intervjua s Kolakušićem u Pressingu može doći lako i direktno.