Bacanje namirnica izaziva ekonomsku štetu od 850 milijardi eura godišnje i povećava emisiju štetnih plinova za osam posto, procjenjuje Agencija za hranu UN-a. Sve više danskih supermarketa je u svojim policama i hladnjacima izdvojilo police gdje se po nižoj cijeni može pronaći roba čiji rok trajanja ubrzo ističe, grbavi krastavci ili kvrgave mrkve – dakle sve ono što se ne smatra robom prve klase. Aplikacija za pametne telefone Too Good To Go prenosi u kojim je restoranima ili pekarama pred kraj radnog vremena ostalo hrane, koja bi inače završila u smeću, piše Deutsche Welle.