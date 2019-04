Udruga Franak: Povijesna presuda Vrhovnog suda

Možda vam je u ovim danima nogometne ekstaze ispod radara prošla važna presuda Visokog trgovačkog suda o ništetnosti valutne klauzule za švicarce, ali Goran Vojković ističe važnost tog događaja: Ono što je važno: i u Hrvatskoj se počelo događati da pravomoćne presude dobivaju obični građani nasuprot sustava, dužnici nasuprot gotovo svemoćnih banaka. Pravosudni sustav je odradio svoje i ovoga puta nije stao na stranu banaka. Ulijeva li to neku novu nadu za budućnost? Svakako. Temelj funkcioniranja svake države je osiguravati vanjsku sigurnost (vojska), unutarnju sigurnost (policija) i sigurnost imovine pojedinca (pravosuđe). Država koja to osigurava funkcionira. Država koja to nema, ne funkcionira. Sudu treba čestitati na objektivnosti, čelnicima Udruge Franak na preciznoj, sustavnoj pravnoj borbi (umjesto u nas uobičajenog kukanja političarima te patničkih izjava medijima), a bankama: čujte, kockali ste se, a u kockanju se ponekad i izgubi. više manje