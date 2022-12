"Nije moguće plaćati zatezne kamate na nešto čega nema. Ako nema glavnice duga, onda nema ni zatezne kamate"

Početkom svibnja Splitsko-dalmatinska županija pozvala sve zainteresirane strane na javni uvid u postupak izdavanja lokacijske dozvole za gradnju složene građevine koja, osim reverzibilne hidroelektrane (RHE), uključuje i veliku trafostanicu u Hrvacama te dalekovod do Konjskog. To nije moglo proći bez kontroverzi, počevši od nositelja projekta, njegove upitne sposobnosti da ga izgura do kraja, ekološke strane priče i zemljišta koja bi trebalo najprije izvlastiti, a onda i potopiti. (…) “Prema financijskom izvještaju, u 2021. godini imaju ukupan prihod 6058 kuna, a ukupan rashod 1716 kuna, iz čega je vidljivo da to društvo nema minimalne prihode niti ima zaposlene radnike. Ne treba biti stručnjak za financije da se zaključi kako “Vrdovo reverzibilne elektrane” d.o.o. nije sposoban izgurati projekt RHE Vrdovo“, glasno razmišlja inženjer Mirko Miloš. Slobodna