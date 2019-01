Jučer ujutro počelo je uklanjanje stare žičare na Medvednici, što će koštati 5,6 milijuna kuna. To je prva od četiriju etapa izgradnje nove žičare. Sljedeća faza je raspisivanje natječaja za opremu, za dva tjedna, što će koštati od 15 do 17 milijuna eura. U sklopu ovog projekta rekonstruira se tramvajska linija broj 15 na relaciji Mihaljevac-Dolje, zbog čega tom trasom do kraja lipnja neće voziti tramvaj nego bus. Ukupna vrijednost projekta je oko 35 milijuna eura, a treba ga dovršiti do kraja 2018. Gradonačelnik je u sličnom predizbornom tonu najavio širenje projekta sufinanciranja obnove fasada, i to njih dvije tisuće za 500 milijuna kuna za četiri godine. N1