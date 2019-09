Kroz projekt “Krk – energetski neovisan i CO2 neutralan otok” Krk provodi energetsku tranziciju sa ciljem da postane prvi takav otok na Mediteranu. Do 2021. će se na otoku instalirati novih 250 do 500 solarnih panela snage do 5 kW. Otok Krk već ima energetsku zadrugu, katastar krovova i nekoliko solarnih elektrana, od kojih je najveća na deponiju otpada Treskavac. Index