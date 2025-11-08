Za koliko njih ste čuli?

Piše u descriptionu YouTube videa: “Neki od najvećih rock bendova u povijesti nikada nisu dobili priznanje koje su zaslužili. Zasjenjeni većim imenima ili izgubljeni u vremenu ovi skriveni dragulji rocka dokazuju da nije sva dobra i vrhunska rock glazba nužno popularna i opće poznata.” Dragocjen video. Iz vremena iskonskog rokenrola 70-tih. Hard and heavy. Slušaj glasno.

Nadam se da će vam dobro doći linkovi na Spotify. Enjoy.