Za koliko njih ste čuli?

10 najboljih rock bendova za koje nikad niste čuli

Piše u descriptionu YouTube videa: “Neki od najvećih rock bendova u povijesti nikada nisu dobili priznanje koje su zaslužili. Zasjenjeni većim imenima ili izgubljeni u vremenu ovi skriveni dragulji rocka dokazuju da nije sva dobra i vrhunska rock glazba nužno popularna i opće poznata.” Dragocjen video. Iz vremena iskonskog rokenrola 70-tih. Hard and heavy. Slušaj glasno.

Nadam se da će vam dobro doći linkovi na Spotify. Enjoy.

  1. Dust
  2. Budgie
  3. Sir Lord Baltimore
  4. Leaf Hound
  5. Captain Beyond
  6. Trapeze
  7. Lucifer’s Friend
  8. Bang
  9. Granicus
  10. Highway Robbery

